Новая российская подлодка «Белгород» вызывает серьезные опасения в США

Китайские аналитики отметили, что для Соединенных Штатов появление на вооружении российского флота новой подводной лодки стало неприятной неожиданностью.

Аналитики отметили, что «Белгород» считается одной из самых современных и загадочных подводных лодок в составе военно-морского флота Российской Федерации. На фоне ухудшающихся отношений с Западом российские военные специалисты неустанно совершенствуют возможности своих военно-морских сил. И подлодка «Белгород» стала одной из современных разработок, представляющих реальную опасность для Запада в целом и США в частности. Об этом сообщает информационно-аналитическое издание Monavista.ru со ссылкой на китайский портал NetEasе.

Современная субмарина, созданная по последнему слову техники, станет носителем подводных беспилотников «Посейдон», которые в США уже прозвали «торпедами судного дня».

Российские военные планируют завершить испытания «Белгорода» до конца 2021 года.