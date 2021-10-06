Стрелок ранил несколько человек в школе штата Техас

Неизвестный открыл стрельбу в общеобразовательном учреждении в городе Арлингтон.

На место инцидента в учебном заведении оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов и чрезвычайных служб. Средства массовой информации сообщают, что ученики и сотрудники заперлись в классах и кабинетах школы, на территорию образовательного учреждения никого не впускают.

В полиции штата уточнили, что в результате стрельбы были ранены четыре человека, погибших нет. По словам сотрудников правоохранительных органов, стрельба произошла из-за драки между школьниками, зачинщик находится в бегах. Следствие продолжаются. Уточняются детали происшествия.