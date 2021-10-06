Читатели The Telegraph согласились со словами Путина о неразберихе в странах Европы

Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали высказывание президента РФ Владимира Путина о политике стран Европы в сфере энергетики.

Ранее Путин назвал реакцию европейских стран на ситуацию в энергетической сфере истерикой и неразберихой. Он добавил, что необходимо плавно переходить к альтернативным источникам энергии и не допускать ошибок, подобных решениям лидеров Европы.

Британцы восхитились словами российского лидера и высоко их оценили. Читатели издания пишут, что Путин давно раскусил, к чему приведет увлечение европейских политикой «зеленой» энергетикой.

«Боже, никогда не думал, что соглашусь в чем-то с Путиным. Но здесь он прав», — написал комментатор под ником Thomas Gordon.

Читатели также указали, что сейчас можно заняться добычей ресурсов, например, с применением технологий гидроразрыва пласта.

«Путин прав. Возобновляемые источники — это замечательно, но когда такая энергетика дает сбои, все мы оказываемся в опасности», — высказался подписчик Martin Woodville.

Комментаторы заключили, что Россия больше не прислушивается к заявлениям Лондона. Такое решение обернулось удачей для Москвы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что планирует попросить помощи у Владимира Путина. По его словам, страны Евросоюза и Западные Балканы хотят получить максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы, передает телеканал «360».