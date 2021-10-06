Дзюба, Соболев, Заболотный и Головин вошли в топ-500 лучших футболистов мира

Авторы британского World Soccer составили список из 500 действующих лучших футболистов мира. В рейтинг вошли четыре игрока из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Авторы World Soccer отметили полузащитника французского «Монако» Александра Головина, указав на то, что россиянин «еще не оправдывает на стабильном уровне тех надежд, которые на него возлагались после домашнего мундиаля», а также нападающего московского «Спартака» Александра Соболева и форварда ЦСКА Антона Заболотного. Последнего выделили из-за того, что футболист «сыграл ключевую роль в неожиданном попадании клуба "Сочи" в еврокубки».

Форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу составители рейтинга назвали важнейшей фигурой сборной России.

Напомним, в матче десятого тура российского чемпионата «Сочи» обыграл «Зенит» на «Газпром Арене» (2:1). Подопечные Сергея Семака потерпели первое поражение в РПЛ с марта.