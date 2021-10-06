Юшков предупредил об опасности резкого роста цены на газ

Европа очень плохо подготовилась к предстоящей зиме, поэтому сложившаяся нынешней осенью кризисная ситуация в энергетической отрасли продлится там как минимум до конца отопительного сезона.

Такую оценку ситуации в интервью Пятому телеканалу дал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя сообщения о том, что цены на газ на европейских спотовых рынках в среду, 6 октября, в очередной раз побили исторические рекорды, превысив отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров, заставив европейские страны бить тревогу по поводу того, как они преодолеют приближающуюся зиму.

Для начала Игорь Юшков отметил, что биржевая цена на газ, так называемые фьючерсы, сильно отличается от реальной стоимости голубого топлива, которое, однако, тоже сильно подорожало. У нынешнего положения дел, по словам эксперта, есть как минусы, так и плюсы.

«Сложно сказать, сколько будет продолжаться рост цен именно на биржевых площадках. Но там все-таки биржевые законы действуют. Если мы говорим про физический рынок, то на нем цены значительно ниже, но все равно высокие — по 700–800 долларов за тысячу кубометров при отгрузке», — объяснил Юшков.

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По мнению эксперта-энергетика, из-за плохой подготовки к зиме сложившаяся в Европе ситуация может продлиться до конца отопительного сезона. Европейцам следовало заранее позаботиться о том, чтобы заполнить свои подземные газовые хранилища. А теперь им приходится каждый день импортировать объемные объемы топлива из других стран, при том, что найти дешевые ресурсы сейчас все труднее.

«Тут возникает проблема, где этот газ взять, потому что весь сжиженный природный газ (СПГ) уходит на азиатские рынки. Там цены выше, и поставщики хотят больше заработать», — указал Юшков.

При этом, по его словам, Европа испытывает серьезные проблемы с так называемой «зеленой» энергией, так как ветрогенераторы работают очень плохо. Поэтому спрос на газ растет с каждым днем, а добыча топлива на территории Европы сокращается, что способствует возникновению дефицита.

Фактически ситуация в Европе, по оценке эксперта, уже близка к катастрофической, но в реальности эти сложности можно преодолеть.

«До марта-апреля 2022 года цены будут довольно высокими. Для России, с одной стороны, это хорошо, потому что "Газпром" платит экспортные пошлины, пополняется бюджет. Но плохо то, что сверхвысокие цены убивают спрос. Потребители не могут себе позволить покупать газ по высоким ценам — сокращается спрос, и наш рынок сбыта схлопывается: газ будет некуда продавать», — добавил Игорь Юшков.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

В заключение беседы эксперт спрогнозировал, что европейцы относительно спокойно переживут отопительный сезон, но им придется заплатить за закачку газа в своих хранилища баснословные суммы. Если же произойдет какое-то ЧП, это может привести к отключению ряда европейских промышленных предприятий. Но Россию, по словам Юшкова, это не должно сильно волновать.