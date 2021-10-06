Председатель «Родины» Журавлев подвел итоги скандальных выборов в Заксобрание Петербурга

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев подвел итоги выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Журавлев поблагодарил жителей города за поддержку представителей партии «Родина» и их инициативы, в частности — «ленинградскую надбавку» и отмену депутатских привилегий. По словам Журавлева, такие инициативы напугали чиновников, поэтому все силы были брошены на то, чтобы ни один представитель «Родины» не смог оказаться в парламенте Петербурга. В результате теперь всем очевидно, кто борется за людей, а кто трясется за свои деньги и прочие блага, высказался он.

«Похоже, депутатам оставляют главную кормушку — поправку БФК, а значит, город снова получит распределение бюджетных средств в угоду личным интересам новых избранников», — заявил Журавлев.

По словам политика, от смены персоналий в парламенте Петербурга в жизни горожан вряд ли что-то изменится. В итоге ЗакС Северной столицы снова не сможет отстаивать интересы города и людей, уверен Журавлев.

Лидер «Родины» назвал преступлением оставить в силе проект генплана по развитию Петербурга до 2050 года. По мнению политика, в нем заложены огромные расходы на строительство города-спутника Южный, на который потратят сотни миллиардов рублей, но нет решений по редевелопменту старых территорий. Как считает Журавлев, вряд ли ЗакС в этом случае сможет учесть интересы простых петербуржцев.