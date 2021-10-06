В США предложили посмертно помиловать осужденного за торговлю наркотиками Джорджа Флойда

Суд в Техасе рекомендовал посмертно помиловать Джорджа Флойда по делу о передачи наркотических веществ.

Власти США решили сделать положительным образ афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского. Смерть Флойда потянула за собой цепочку событий и разбирательств касательно прав темнокожих в США. Наркоман и преступник после смерти стал «символом свободы».

Мужчину хотят посмертно помиловать. За это проголосовал специальный совет штата Техас, но на данный момент пока это лишь рекомендация. Ее еще нужно передать губернатору, который и примет окончательное решение.

Суд пересмотрит дело 2004 года. Флойда обвинили в продаже наркотиков, он признал вину и почти год отсидел в тюрьме. Прокуратура Техаса считает, что посмертное помилование снизит напряжение в социуме, вызванное этой темой.