Секретарь СБ Коков: террористы умышленно распространяют COVID-19 в некоторых странах мира

Боевики пытаются использовать зараженных коронавирусом граждан для специального заражения здоровых людей, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

Коков рассказал, что индийские правоохранители уже несколько раз задерживали террористов за такие действия. Они, по предварительным данным, использовали зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения. Кроме того, подобные нарушения были выявлены в Тунисе, когда экстремисты проникали в казармы, чтобы заразить коронавирусом солдат.

Кроме того, замсекретаря Совета безопасности поднял тему о специальном наезде машин на людей со стороны террористов. Выяснилось, что такие случаи теперь встречаются реже. Это связано с мерами безопасности в общественных местах и антиковидными ограничениями.