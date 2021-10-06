Привитые «Спутником V» россияне смогут посещать Абу-Даби без соблюдения карантина

Власти Абу-Даби упростили правила въезда для туристов из России, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Спутник V».

Сведения опубликовали на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР). Власти арабского курорта одобрили российский препарат от коронавируса. После этого для привитых «Спутником V» путешественников было отменено соблюдение карантина. Ранее туристы должны были сидеть на изоляции в течение десяти дней после въезда в страну.

Путешественникам при пересечении границы нужно будет предоставить сертификат, который подтверждает вакцинацию «Спутником V». Кроме того, в АТОР рассказали, что перед поездкой в Абу-Даби нужно пройти регистрацию в приложении ICA UAE Smart. Затем следует заполнить электронную форму Register Arrivals Form и вставить сертификат в формате PDF. После процедуры туристу направят СМС по результатам проверки документов.