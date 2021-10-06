Ищенко объяснил, почему Запад превратил территорию Украины в «лунный пейзаж»

Запад практически уничтожил на Украине структуры, предназначенные для создания государственности и осуществления нормального управления страной, превратив ее территорию в так называемый «лунный пейзаж» - термин времен Первой мировой войны.

Об этом в интервью еженедельнику «Звезда» рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, опыт превращения какой-то территории в «лунный пейзаж» - в район, усеянный воронками и кратерами от взрывов - был впервые опробован странами Запада во время окопной войны в годы Первой мировой войны.

«Прежде чем переходить в наступление, артиллерия наносила удары по позициям противника на протяжении нескольких дней, а то и недель. После этого на глубину 10–15 километров территория превращалась в пресловутый "лунный пейзаж". Войска, которые начинали наступление через эту территорию, не могли далеко продвинуться. При этом противника практически не было, так что причиной задержки была невозможность нормального передвижения по территории», — объяснил свое сравнение Ищенко.

А сейчас, по его словам, в такой «лунный пейзаж» Запад превратил украинскую территорию, разрушенную во всех планах – в политическом, военном, экономическом и культурном, так как в стране были уничтожены структуры, позволяющие обеспечивать государственность и нормальное управление страной.

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Таким образом, добавил Ищенко, действовать на территории Украины сейчас не только не выгодно, но и опасно и для России, и для Соединенных Штатов Америки и НАТО.

«Сформированный "лунный пейзаж" затрудняет действия вооруженных сил любого государства, а в самой стране все структуры находятся в таком состоянии, что территория фактически считается неуправляемой», — подчеркнул политолог.

В заключение же эксперт отметил, что ни у кого, и в том числе у Вашингтона, не было изначальных планов доводить Украину до такого состояния, так как, если бы США планировали осуществить полный развал Украины, это уже произошло бы.