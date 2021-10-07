Эротический календарь, шапка Мономаха и тигрица. Как Путина поздравляют с днем рождения

Сегодня, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, праздник глава государства отметит на работе, а вечером его ждет традиционный ужин в кругу родных и близких.

«Политика Сегодня» вспоминает, как российский лидер проводил свои прошлые дни рождения и что получал в подарок.

В 2014 году Владимир Путин позволил себе ненадолго скинуть с плеч тяжесть государственной ноши. На свое 62-летие президент прервал плотный рабочий график походом в сибирскую тайгу.

В 2019 году глава государства повторил традицию. Он взял несколько отгулов в канун праздника и вновь отправился собирать грибы и ягоды в горные районы Сибири. На этот раз в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

пресс-служба президента РФ /

А в 2013 году 61-й день рождения Владимир Путин провел на острове Бали в Индонезии, где проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Тогда же российский президент получил одно из самых трогательных поздравлений, которое его смутило: глава Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно спел известную песню Happy Birthday to You, аккомпанируя на гитаре. Премьер-министр Японии в свою очередь подарил Путину саке, а глава КНР — торт.

День рождения в 2015 году президент провел на льду — в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи он забросил семь шайб. В тот же день Владимир Путин получил необычный подарок от коллектива Парка культуры и отдыха из Переславля-Залесского — самую большую копию яйца Фаберже.

Согласно протоколу, все презенты, преподнесенные госслужащим, в том числе президенту, являются собственностью государства. Основная часть подарков Путину находится в президентской библиотеке. Глава государства может оставить себе только тот, чья стоимость не превышает пяти МРОТ (около 30 тысяч рублей).

Так, на 50-летний юбилей (в 2002 году) группа частных ювелиров России изготовила для президента точную копию шапки Мономаха, отделанную соболиным мехом, изумрудами, рубинами, жемчугом. Драгоценное изделие было выставлено на аукцион, а вырученные деньги передали детским фондам.

В тот же год Совет Федерации преподнес президенту РФ карту России, сделанную из яшмы, на которой города-миллионники были обозначены фианитами, а Москва —красным рубином. Сделан подарок был руками уральских мастеров.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на 60-летие Владимира Путина преподнес ему книгу Александра Бенуа о Царском Селе, изданную в 1910 году.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В 2010 году студентки журфака МГУ снялись для Путина (тогда он занимал пост премьер-министра) в нижнем белье. 50 тысяч экземпляров календаря на 2011 год с пикантными кадрами, по словам теперь уже бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, отправились в подарок Владимиру Владимировичу.

На 66-й день рождения в 2018 году Владимир Путин получил саженцы яблони, которыми ему пожелали украсить свой загородный дом. Произошло это в Ставропольском крае в ходе рабочего визита на предприятие «Рассвет».

Известно, что российский президент очень любит животных. Иностранные и российские государственные деятели дарили ему собак, лошадей и даже козу. Так, на 65-летний юбилей (в 2017 году) Владимир Владимирович получил от главы Туркмении щенка алабая по кличке Верный.

ТАСС / Метцель Михаил

В 2008 году ему подарили один из самых экзотических подарков — двухмесячную уссурийскую тигрицу. Несколько дней хищница, которую назвали Машей, провела в резиденции главы государства в Ново-Огареве, где ее показали журналистам. Затем ее отдали в Сафари-парк Геленджика.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что долгое время на рабочем столе у Путина стоял самодельный глобус, который сделал мальчик из Байкальска Дима Нетак. У российского лидера хранится и икона Рождества Христова, которую подарил патриарх.