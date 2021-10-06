Владимир Путин предложил не ставить Украину и другие страны в трудное положение

Президент России Владимир Путин призвал не ставить страны в трудное положение, несмотря непростые отношения.

Выступая на совещании по энергетике, глава государства подчеркнул, что несмотря на российско-украинские отношения, не нужно ставить Киев в сложное положение, то же самое касается остальных стран.

Кроме того, Путин выразил мнение, что Россия в этом году превысит контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины. Он отметил, что российские власти видят различные спекуляции на тему транзита газа через Украину. По словам президента, Россия уже сейчас поставляет через Украину 40 миллиардов кубометров газа в год, передает телеканал «360».