Корабли арктической группы Северного флота проведут учения у берегов Земли Франца-Иосифа

Арктическая группировка Северного флота прибыла к островам Земли Франца-Иосифа, где проведет спасательные учения. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В состав группы вошли: корабль «Североморск», десантное судно «Георгий Победоносец», спасательный буксир «Памир» и морской танкер «Сергей Осипов».

«Плавание в высоких широтах проходит без ледокольного обеспечения. Для уточнения погодной ситуации военные используют данные метеорологических спутников и вертолет Ка-27 ПС», — отмечает пресс-служба.

Во время маневров военнослужащие отработают взаимодействие с тактической группой Северного флота, которая дислоцируется на острове Земля Александры. Также там располагается военная база Арктический трилистник и аэродром Нагурская.

Спасательные маневры проходят в рамках десятого арктического похода Северного флота. Учения стартовали 10 августа.