Сенатор Адыгеи Селезнев скончался от последствий COVID-19

Ушел из жизни сенатор от Адыгеи Олег Селезнев. Политик в последние дни своей жизни боролся с COVID-19.

О смерти Селезнева сообщил СМИ глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он уточнил, что причиной смерти политика стали осложнения на фоне коронавируса.

Селезнев долгое время находился в госпитале для зараженных COVID-19. Врачи сражались за его жизнь, но не смогли спасти. Мужчина скончался на 63-м году жизни.

Олег Селезнев с 2009 по 2017 годы работал в ФСБ по Адыгее, до этого он служил в должности первого заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю. Также он был награжден орденом Красной Звезды и орденом «За военные заслуги».