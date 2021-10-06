НАТО указала на готовность к сотрудничеству после высылки российских дипломатов

Североатлантический альянс лишил восемь российских дипломатов аккредитации.

Как сообщает РИА Новости, в НАТО сообщили, что сократили количество аккредитаций для представительства РФ при Альянсе до десяти человек. Представитель организации отметил, что НАТО «остается открыта для содержательного диалога».

Ранее редактор издания Sky News Дебора Хейнс сообщила, что в НАТО приняли решение о высылке восьми российских дипломатов в ответ на «враждебную деятельность». По данным издания, речь может идти о неких необъявленных сотрудниках разведки. Кроме того, сократят еще две ставки, в результате дипломатов останется не 20, а десять. Покинуть дипмиссию они должны будут до ноября.

Ранее МИД России в ответ на предложение американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов заявил, что такого количества в стране нет. Законодатели США скорее всего добиваются полного закрытия загранучреждений, передает телеканал «360».