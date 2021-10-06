Депутат Смолин предложил рассказывать в российских школах об опасности зацепинга

Депутат, член комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что российских школьников необходимо предупреждать об опасности, которая исходит от зацепинга.

По словам Смолина, нет смысла выносить на уроках ОБЖ опасность зацепинга в отдельную тему. Депутат подчеркнул, что учителя и так должны рассказывать об этом.

«К сожалению, от зацепинга молодые люди гибнут, что называется, пачками. Это факт», — сообщил Смолин в беседе с телеканалом «360».

Он призвал преподавателей разъяснять опасность и противозаконность этих действий. Кроме того, политик подчеркнул, что многие вещи в образовании должны делаться на уровне здравого смысла. В современных школах сильно разделены воспитание и обучение. Последнее превратилось в интенсивную подготовку к будущим экзаменам.