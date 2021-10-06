Дефицит крупного картофеля в российских магазинах связан с засухой летом 2021 года

Неблагоприятные климатические условия лета текущего года отразились на качестве картофеля. В магазинах России стало недостаточно крупной картошки.

По словам специалистов аграрной отрасли, доля картофеля размером от 55 мм в диаметре обычно составляет около 80% в урожае, но в этом сезоне — всего около 50%. То есть количество мелких овощей выросло сразу на треть, передает NEWS.ru.

Крупный картофель обычно используют для изготовления чипсов. Сейчас производство испытывает дефицит сырья, что приводит к задержкам поставок продукта в магазины. Также влияние на отрасль оказала пандемия коронавируса. Как оказалось, чипсы и снеки стали очень востребованы именно в этот период.

«Если хотите нормальную картошку, выращивайте сами. Купить ее достаточно сложно. В супермаркетах это практически невозможно и на это не надо рассчитывать», — отметил редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

Покупатели могли заметить рост цен на картофель. По данным экспертов, стоимость овоща уже превысила показатели 2020 года.