Мужа эск-замминистра просвещения Раковой взяли под арест до 5 декабря

Тверской суд Москвы арестовал до 5 декабря мужа обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой Артура Стеценко.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Стеценко, подозреваемому по статье о мошенничестве в особо крупном размере, в виде заключения под стражей до 5 декабря.

Муж Марины Раковой также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется его супруга. Ранее сообщалось, что, по данным МВД, Стеценко подозревается в хищении 9 млн рублей.

Следствие считает, что в период нахождения Марины Раковой на должности гендиректора фонда ее муж Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. С 2017 по 2019 год он получил более 9 млн рублей незаконным образом. Деньги использовались мужчиной в личных целях.