Власти Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан

Согласно постановлению главного санитарного врача по Вологодской области Ирины Кузнецовой, отдельным категориям граждан, проживающим в регионе, следует вакцинироваться от COVID-19.

Таким образом, привиться против коронавирусной инфекции должны работники образования, здравоохранения, социального обслуживания. Также вакцинация затронет сотрудников сферы культуры, услуг и общественного питания. Данные меры приняты на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Первый компонент вакцины или инъекцию однокомпонентного препарата жителям региона следует поставить до 25 ноября. Завершить процедуру вакцинации необходимо до 25 декабря 2021 года. Об этом сообщается в постановлении.