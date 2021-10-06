Граждане ЦАР указали на причастность миротворцев ООН к трагедии на трассе Бамбари-Алиндао

Жители Центральноафриканской Республики уличили сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в причастности к смерти 30 человек на трассе Бамбари-Алиндао.

Об этом сообщает местное издание Ndjoni Sango. Обозреватели указывают, что боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) напали на гуманитарный конвой, перевозящий продовольствие и медикаменты жителям Алиндао, в восточной части республики, передает ФАН. Отмечается, что радикалы разграбили фуры, а затем сожгли все машины.

Планировалось, что заниматься сопровождением автоколонны и обеспечением безопасности трассы будут именно миротворцы ООН. Однако переживший нападение водитель одного из грузовиков рассказал, что бойцы МИНУСКА в последний момент отказались сопровождать гумконвой. Жители Бамбари уверены, что «голубые каски» сами проинформировали боевиков о маршруте колонны, чтобы те подготовили засаду.

«Поступало множество сообщений о сотрудничестве контингента МИНУСКА с преступниками из группировки Али Дарассы. Нам больно из-за этих смертей мирных жителей. Мы возмущены подобными кровавыми актами и действиями миротворцев в сложившейся ситуации», — заявили в гуманитарной службе.

Граждане ЦАР потребовали наказать сотрудников миссии, по чьей вине произошла трагедия. При этом они отметили, что гораздо большую помощь центральноафриканцам предоставляют россияне и правительственные войска.