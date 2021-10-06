Президент Сербии намерен обратиться к Путину из-за роста цен на газ

Сербский президент Александр Вучич сообщил о решении попросить помощи у российского коллеги Владимира Путина на фоне подорожания голубого топлива.

Глава Сербии выступил с заявлением в Словении. В стране проходит саммит ЕС — Западные Балканы, во встрече принимают участие главы стран Европы и региона. Вучич рассказал журналистам об обеспокоенности сторон из-за надвигающегося энергетического кризиса.

«Цена газа уже сегодня 1 900 долларов за 1000 кубических метров. Это ненормальные цены, их невозможно выдержать. Наша цена по-прежнему — 270 долларов», — рассказал президент Сербии.

По словам главы государства, 7 октября он будет беседовать с российским вице-премьером Юрием Борисовым. Вучич планирует передать высокопоставленному лицу обращение к Путину за помощью.