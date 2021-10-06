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Трансгендеры и сибирячка. Как изменился состав парламента Германии после выборов

Трансгендеры и сибирячка. Как изменился состав парламента Германии после выборов

После выборов 26 сентября мандаты депутатов в Германии, благодаря особенностям немецкой избирательной системы, дополнительно получили 26 политиков, увеличив численность бундестага (федерального парламента) до 735 человек. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Впервые в истории по итогам голосования места в парламенте заполучили сразу два трансгендера: Нике Славик из Северного Рейна — Вестфалии и Тесса Ганзерер из Баварии. Обе представляют партию «Союз 90/Зеленые».

«С ума сойти! Я до сих пор не могу в это поверить», – написала Славик в Twitter после появления предварительных итогов 26 сентября. 

Вместе с тем в бундестаге возросла общая численность женщин — с 31 до 35%. Произошло это в основном за счет «Зеленых» и «Левой партии», где доля представительниц прекрасного пола составила 58% и 54% соответственно. А вот в депутатском корпусе консервативных партий, таких как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и ХДС/ХСС, по-прежнему преобладают мужчины.

Трансгендеры и сибирячка. Как изменился состав Бундестага после выборов в Германии
flickr.com  / martingerz2

Бундестаг в новом XX созыве ощутимо «помолодел». Его состав пополнился двумя 23-летними политиками, оба — вновь представители «Зеленых». Но больше всего «свежей крови» привнесла в немецкий парламент победившая на выборах СДПГ (заполучила 206 мандатов), где каждый четвертый депутат оказался моложе 35 лет. Опытных политиков в возрасте от 50 до 59 лет в парламенте по-прежнему большинство — 32%.

Отличились в парламенте Германии в этот раз и по числу депутатов с «мигрантским» прошлым. Каждый десятый новоиспеченный избранник либо сам родился не в ФРГ, либо имеет иностранные корни. В их числе первая темнокожая женщина Авет Тесваезус родом из Эритреи (государства в Восточной Африке), а также Натали Павлик, в детстве переехавшая в Германию из Сибири.