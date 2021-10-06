Трансгендеры и сибирячка. Как изменился состав парламента Германии после выборов

После выборов 26 сентября мандаты депутатов в Германии, благодаря особенностям немецкой избирательной системы, дополнительно получили 26 политиков, увеличив численность бундестага (федерального парламента) до 735 человек. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Впервые в истории по итогам голосования места в парламенте заполучили сразу два трансгендера: Нике Славик из Северного Рейна — Вестфалии и Тесса Ганзерер из Баварии. Обе представляют партию «Союз 90/Зеленые».

«С ума сойти! Я до сих пор не могу в это поверить», – написала Славик в Twitter после появления предварительных итогов 26 сентября.

Wahnsinn! Ich kann es noch gar nicht so recht fassen, aber ich werde mit diesem historischen Wahlergebnis definitiv dem nächsten Bundestag angehören.



Danke, danke, danke an alle, die mich unterstützt haben und die heute GRÜN gewählt haben. ???? pic.twitter.com/5XkNS0FAR3 — Nyke Slawik????️‍⚧️???? (@nyke_slawik) September 26, 2021

Вместе с тем в бундестаге возросла общая численность женщин — с 31 до 35%. Произошло это в основном за счет «Зеленых» и «Левой партии», где доля представительниц прекрасного пола составила 58% и 54% соответственно. А вот в депутатском корпусе консервативных партий, таких как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и ХДС/ХСС, по-прежнему преобладают мужчины.

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Бундестаг в новом XX созыве ощутимо «помолодел». Его состав пополнился двумя 23-летними политиками, оба — вновь представители «Зеленых». Но больше всего «свежей крови» привнесла в немецкий парламент победившая на выборах СДПГ (заполучила 206 мандатов), где каждый четвертый депутат оказался моложе 35 лет. Опытных политиков в возрасте от 50 до 59 лет в парламенте по-прежнему большинство — 32%.

Отличились в парламенте Германии в этот раз и по числу депутатов с «мигрантским» прошлым. Каждый десятый новоиспеченный избранник либо сам родился не в ФРГ, либо имеет иностранные корни. В их числе первая темнокожая женщина Авет Тесваезус родом из Эритреи (государства в Восточной Африке), а также Натали Павлик, в детстве переехавшая в Германию из Сибири.