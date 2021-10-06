Политолог Рар спрогнозировал скорый энергетический кризис в Европе

Европа, в которой цены на газ продолжают расти, может уже в конце октября столкнуться с энергетическим кризисом. Но у европейцев еще есть немного времени на то, чтобы повлиять на развитие ситуации.

Об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» заявил немецкий политолог Александр Рар, который прокомментировал очередное подорожание газа на европейских спотовых рынках до 1350 долларов за тысячу кубометров, а также прогнозы экспертов, о том, что в ближайшем будущем фьючерсы на газ в ЕС могут продолжить расти в цене вплоть до 2000 долларов за тысячу кубометров.

Ранее пять стран Европейского союза – Греция, Испания, Румыния, Франция и Чехия заявили о необходимости провести расследование причин рекордного подорожания газа в регионе и того, почему заключенные ранее контракты на поставку топлива оказались недостаточными.

Как заявил, по этому поводу политолог из Германии Александр Рар, пока еще энергетический кризис в Европе не начался, но он может произойти уже в конце текущего месяца.

«Зима еще не пришла, у нас пока очень теплая осень, еще не начинают топить. Вот когда люди начнут топить и действительно где-то появится проблема с газом или исполнительным электричеством, кризис начнется. Я не исключаю, что он может наступить уже в конце октября — ноябре», — рассуждает эксперт.

Но, по его словам, этот прогноз может и не сбыться, так как у Европы еще есть время, чтобы пересмотреть объемы закупок в большую сторону, даже если для того, чтобы обеспечить нужды населения, придется заплатить больше денег.

pixabay.com /

Европейские страны, как отметил Рар, без паники ведут подготовку к преодолению тех проблем, которые могут возникнуть из-за высоких цен на газ, и пытаются предотвратить энергетический кризис. При этом они не хотят открыто обсуждать складывающуюся ситуацию, так как при этом обсуждении пришлось бы признать допущенные политические ошибки и просчеты в планировании зеленой экономики. А вину за то, что Европе, возможно, предстоит замерзнуть предстоящей зимой, европейская пресса уже пытается возложить на Россию, несмотря на то, что даже в самом ЕС специалисты признают, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа европейским поставщикам.

Напомним, накануне, президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что причинами нынешней неразберихи и истерике в европейской энергетике могли стать спекуляции на климатических проблемах и снижение инвестиций в добывающую отрасль. А переход на альтернативные источники энергии, по словам российского президента, должен проводится плавными темпами.