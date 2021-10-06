Глава ФЗНЦ помог застрявшим в Афганистане российским журналистам вылететь домой

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей помог журналистам российских СМИ, которые более месяца не могли покинуть Афганистан, вылететь на родину.

Социолог прибыл в Кабул для того, чтобы открыть местное отделение организации. Это уже второй визит главы Фонда в Афганистан. Поездка должна была состояться намного раньше, однако ее пришлось отложить из-за проблем в функционировании кабульского аэропорта, передает ФАН.

Прибыв в афганскую столицу, Шугалей помог застрявшим в стране российским журналистам вылететь домой. На борту самолета находятся около десяти представителей различных СМИ, включая корреспондента ФАН Кирилла Романовского. У репортера, как сообщается, во время командировки неожиданно ухудшилось состояние здоровья.