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Бельгийский «Стандард» рассматривает Тедеско на пост главного тренера

Бельгийский «Стандард» рассматривает Тедеско на пост главного тренера

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить клуб «Стандард» из бельгийского Льежа.

Футбольный «Стандард» накануне остался без главного тренера — руководство клуба уволило специалиста Лейе Мбайе. Помимо 35-летнего немца кандидатами на должность наставника «Стандарда» являются Александер Блессин и француз Сабри Лямуши, сообщает Voetbal Nieuws.

Немецкий специалист Тедеско руководил «Спартаком» с осени 2019 года до завершения прошлого сезона, в котором он привел красно-белых к серебряным наградам российского чемпионата. С 35-летним тренером московский клуб завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

На данный момент «Спартак» возглавляет португальский специалист Руй Витория. После десяти туров РПЛ в активе москвичей 16 очков, они расположились на седьмом месте в таблице.