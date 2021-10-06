Бельгийский «Стандард» рассматривает Тедеско на пост главного тренера

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить клуб «Стандард» из бельгийского Льежа.

Футбольный «Стандард» накануне остался без главного тренера — руководство клуба уволило специалиста Лейе Мбайе. Помимо 35-летнего немца кандидатами на должность наставника «Стандарда» являются Александер Блессин и француз Сабри Лямуши, сообщает Voetbal Nieuws.

Немецкий специалист Тедеско руководил «Спартаком» с осени 2019 года до завершения прошлого сезона, в котором он привел красно-белых к серебряным наградам российского чемпионата. С 35-летним тренером московский клуб завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

На данный момент «Спартак» возглавляет португальский специалист Руй Витория. После десяти туров РПЛ в активе москвичей 16 очков, они расположились на седьмом месте в таблице.