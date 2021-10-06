Президент РФ сообщил о возможном рекорде экспорта российского газа в ЕС к концу года

Россия по итогам 2021 года может установить рекорд по объему поставок газа в Европу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Он напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в 2018 году. По его итогам европейские страны получили 201,7 млрд кубометров российского газа. В 2019 году объем поставок сократился до 199,4 млрд кубометров в связи с запросами контрагентов РФ. По словам российского лидера, с начала текущего года экспорт газа в Европу вырос на 15%, а в Германию - на 32%. Если такой темп сохранится, Россия поставить в ЕС рекордный объем энергоносителей.

Россия всегда являлась и остается надежным поставщиком энергоносителей, подчеркнул Путин. Он напомнил, что «Газпром» ни разу не отказывался от увеличения поставок в Европу при наличии соответствующих заявок.

Владимир Путин ранее заявил о недопустимости «суеты и шараханий» на мировом энергетическом рынке. Он отметил, что страны ЕС допустили ошибки в политике долгосрочных контрактов.

Слова российского лидера прозвучали на фоне новых рекордов газовых цен в Европе. Котировки голубого топлива уже преодолели отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров.