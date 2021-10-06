Посол Афганистана в США Раз сообщила о предварительной подготовке побега экс-президента Гани

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани готовил свое бегство из страны, уверена посол государства в Соединенных Штатах Адела Раз.

Она раскрыла неожиданные детали спешной поездки экс-главы государства. По словам Раз, перед побегом Гани стал проводить секретные встречи с частью своих советников. Приближенные бывшего афганского лидера, которых не приглашали на совещания, заподозрили неладное. Среди таких лиц был супруг посла Абдул Матин Бек.

Адела Раз стала первым послом-женщиной в истории Афганистана. Ее назначение в Вашингтоне было сделано за месяц до смены власти в восточном государстве. Во время проживания в американской столице Раз регулярно общалась с супругом на расстоянии. Абдул Матин Бек рассказал о странностях в поведении экс-президента в ходе одного из созвонов. Через несколько дней после разговора Гани тайно уехал из Афганистана.

Посол Раз отказывалась признавать правительство «Талибана»1 (движение признано террористическими запрещено в России) на родине. Она также выступала с критикой решения президента Соединенных Штатов Джо Байдена вывести военный контингент из государства и указывала на утрату доверия к курсу Вашингтона.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации