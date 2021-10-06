Ведущий «Место встречи» Андрей Норкин раскрыл газовые махинации Киева

Украина перестала закачивать газ в хранилища с начала октября, однако при этом она сразу выставила лоты на электронной бирже по продаже голубого топлива. Такое замечание сделал ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира, посвященному сложившейся в Европе непростой экономической ситуации.

«Утром 5 октября цена газа в Европе превысила 1250 долларов за тысячу кубометров. На украинской бирже "Нафтогаз" выставил десять тысяч кубов по 1440 долларов за тысячу кубометров. Какая разница! То есть, они сейчас пытаются заработать?» — прокомментировал журналист.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Ему попытался ответить украинский политолог Василь Вакаров. По его мнению, решение Украины начать продавать газ никак не связано с внезапным прекращением закачки голубого топлива в свои хранилища. Компания «Нафтогаз», по словам эксперта, просто пытается извлечь выгоду из больших цен на данный ресурс, используя газ внутренней добычи. При этом Вакаров выразил надежду на консенсус между Россией и Украиной по газовому вопросу — по словам политолога, только это позволит избежать кризиса в коммунальной сфере.

Ранее в Верховой раде партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) назвала преступлением отказ от переговоров с Москвой по заключению прямых контрактов на поставки газа.