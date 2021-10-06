Двое граждан РФ оказались среди задержанных на судне в Дюнкерке моряков

Посольство РФ в Париже сообщило, что среди задержанных моряков на судне в Дюнкерке есть двое россиян.

Представитель посольства также отметил, что владелец задержанного в Дюнкерке судна никакого отношения к России не имеет.

Ранее российская сторона обратилась к коллегам в Париже с требованием предоставить ей информацию о задержании судна с россиянами на борту. Такими данным поделился пресс-секретарь дипломатической миссии Александр Макогонов.

Согласно имеющейся информации, в ходе обыска на борту задержанного суда французские правоохранители обнаружили более тонны кокаина. В общей сложности были задержаны 20 членов экипажа, среди которых были россияне, филиппинцы, украинцы, а также граждане Эфиопии. В настоящее время все они находятся в Париже. Расследование проводит французская служба по борьбе с организованной преступностью. Обстоятельства уточняются.