Волгоградские власти анонсировали новые ограничения для непривитых от COVID-19 пенсионеров

Власти Волгоградской области анонсировали ограничения для непривитых от коронавируса граждан. Среди них — самоизоляция для россиян старше 65 лет.

Режим самоизоляции для пенсионеров могут ввести уже с 12 октября, говорится на сайте регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. Кроме того, с 18 октября планируется ограничить доступ к получению оздоровительных, спортивных и культурно-досуговых услуг для тех, кто не прошел вакцинацию.

Индекс заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области в расчете на 100 тысяч жителей вырос с 13,9 до 14,7. За минувшие сутки в регионе выявили 363 новых случаев коронавируса, 21 человек скончался. В целом по России за прошедшие 24 часа зафиксировали новый рекорд по количеству смертей россиян с COVID-19 — 929.