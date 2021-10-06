«Приезжай в ад». Грету Тунберг заманивают в Новую Зеландию скандальной рекламой

Новозеландская сеть быстрого питания Hell Pizza разместила билборды с призывом к шведской экоактивистке Грете Тунберг «посетить ад», сообщает издание NewsHub.

Знаменитую жительницу скандинавской страны ждут на другом конце света, чтобы продемонстрировать заботу о природе. Ранее Тунберг обрушилась с критикой на правительство и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Арден из-за «бездействия» на фоне климатических изменений. Гендиректор Hell Pizza Бен Камминг решил на примере работы своей компании убедить девушку в обратном.

«Мы компенсируем все свои выбросы углеродов посадкой деревьев <...> Заглядывая в будущее, мы хотим, чтобы наши 75 заведений были еще более экологичными. Это включает в себя создание парка электромобилей для доставки, а также возобновляемые источники энергии в магазинах», — заявил бизнесмен.

/ Ягудаев Владимир

Компания уже пыталась привлечь внимание Тунберг рекламным щитом в ее родном Стокгольме, но шутливое приглашения там сочли неуместным и даже оскорбительным. Издание сообщает, что Тунберг пока не ответила на предложение Hell Pizza.

Ранее Грета Тунбер и американская поп-звезда Рианна разгневали жителей Индии. В Дели их портреты предали огню из-за высказываний в поддержку бастующих индийских фермеров.