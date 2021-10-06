Военного аналитика Тимошенко рассмешил купленный Киевом старый ледокол

В морской порт Одессы прибыл ледокол James Clark Ross, который Украина в канун Дня независимости купила у Великобритании за $5 млн. Судно перегоняли из Дании через Северное, Средиземное и Черное моря, а в конечную точку оно прибыло уже под сине-желтым флагом.

Известно, что кораблю более 30 лет. Незадолго до продажи британцы вывели его из состава королевского флота. Так что новым владельцам ледокола предстоят не только бумажные хлопоты и техническая инвентаризация, но и ремонт, который по подсчетам, обойдется Киеву даже дороже, чем само судно.

Global Look Press / Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency

Военный аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко в разговоре с «Политикой Сегодня» иронично поздравил украинцев с практичным приобретением. Ведь с учетом того, что активно пользоваться ледоколом британцы нигде не могли, судно послужит новым владельцам еще по меньшей мере полвека. Правда, полковник задался вопросом: а для чего?

«Где она [Украина] собирается колоть лед? Не иначе, как в Черном море. Когда сволочные русские перестанут качать газ через трубопроводную систему Украины, изменится климат и Черное море замерзнет. И вот тут-то из порта Одессы выйдет могучий ледокол украинский и пробьется к Босфору. И тогда все товары пойдут через Босфор на Украину, и они возьмут Россию за горло. Верх идиотизма. Им хотелось просто потратить деньги», – иронизировал военный.

По информации издания «КорреспонденТ.net», ледокол «откроет ряд новых возможностей» для украинской науки и ученых, поскольку ранее, за неимением собственного судна, им приходилось тратить большие суммы на аренду. Отмечается, что после реконструкции James Clark Ross отправится в Антарктиду.