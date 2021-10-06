Начальник тюремной больницы под Саратовом уволен после появления видео с пытками заключенных

Начальника туберкулезной больницы №1 УФСИН по Саратовской области уволили. Причиной тому стали опубликованные в соцсетях видео с пытками и изнасилованием осужденных.

Помимо главы учреждения, из-за отрицательных мотивов были уволены еще три сотрудника ФСИН России по региону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее на просторах платформы YouTube появилось видео, на котором группа мужчин совершает действия сексуального характера и пытает осужденных. На кадрах были запечатлены четыре эпизода надругательств, унижения и истязаний заключенных. Предположительно, инцидент произошел на территории областной туберкулезной тюремной больницы под Саратовом.

К расследованию подключился Следственный комитет России. Проводится проверка информации, опубликованной в СМИ.