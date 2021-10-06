«Матч ТВ» опроверг появившуюся информацию о неучастии Глушакова в матчах за сборную

Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков сможет принять участие в октябрьских матчах отбора национальной команды к ЧМ-2022.

Согласно данным «Матч ТВ», появившаяся в Telegram-каналах информация о том, что хавбек не сыграет за сборную России в октябрьских матчах из-за травмы мышц бедра, не имеет ничего общего с действительностью. Футболист готов принять участие в тренировке национальной команды на базе в Новогорске 6 октября.

Ранее на пресс-конференции для журналистов главный тренер Валерий Карпин высказывался о готовности Глушакова помочь команде в ближайших матчах со Словакией и Словенией. По словам специалиста, тренерский штаб будет смотреть, как футболист отреагирует на физическую нагрузку.

Сборная России 8 октября на стадионе в Казани сыграет с командой Словакии, а 11 октября — на выезде со Словенией.