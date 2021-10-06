Матвиенко призвала Россию развивать свои платформы после сбоев в Facebook

России нужно развивать собственные платформы и свой сегмент интернета, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, это показали проблемы, которые стали возникать у западных платформ и соцсетей, с которыми столкнулись пользователи. Уже сейчас Россия развивает свои IT-платформы, мессенджеры и собственный Рунет.

«Это необходимо, чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить государство от последствий такого рода возможных аварий», — пояснила Валентина Матвенко.

При этом граждан России нельзя принуждать использовать отечественные сервисы, а переход должен состояться из-за превосходства российских площадок перед западными соцсетями, заключила она.

Ранее стало известно, что масштабный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров, связанных с Facebook, не был вызван хакерской атакой. В Агентстве по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США решили, что проблемы стали следствием обычной технологической ошибки, передает телеканал «360».