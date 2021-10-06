Леонков объяснил предназначение новейшего российского бронеавтомобиля «Напарник»

Поступившая в Вооруженные силы РФ новая машина сопровождения и управления «Напарник», которую разработала компания «Ремдизель», предназначена для выполнения нескольких задач.

Об этом в комментарии РИА Новости заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

В первую очередь эксперт отметил, что машина «напарник» создана на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ».

«"Ремдизель" создал машину из штатных комплектующих, кроме того, на крышу поставили боевой модуль с 30-мм пушкой и спаренным пулеметом. А боевой модуль, хоть и не обитаемый, но, если там стоят соответствующие системы обнаружения, позволяет вести высокоточный огонь. Такая машина в сопровождении колон техники будет играть роль охраны и огневой поддержки», — рассказал Леонков.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Эта же компания, по его словам, разработала и автомобиль «Тайфун-ПВО», способный работать совместно с «Напарником». Таким образом в России создается семейство автомашин, которых можно объединять в боевые группы для выполнения оперативных задач в тылу врага, или для сопровождения техники.

«Машина, несмотря на свой вес, получилась достаточно скоростная – около 130 километров в час и имеет четвертый класс защиты», — добавил Алексей Леонков в заключение.

Напомним, ранее на сайте РИА Новости Крым, сообщалось, что для Военно-морского флота России уже разработаны новые десантные корабли на воздушной подушке, которые могут перемещаться по суше и парить надо льдами и болотами.