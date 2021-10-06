Forbes опубликовал письмо матери основателя Group-IB Сачкова к Путину

Мать основателя Group-IB Ильи Сачкова Людмила обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о честном разбирательстве в уголовном деле, по которому проходит ее сын.

Письмо, адресованное российскому лидеру, опубликовало издание Forbes. Лефортовский суд ранее арестовал Илью Сачкова на два месяца по делу о государственной измене. Решение юридической инстанции было обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты основателя компании 21 октября.

«Я, мать Сачкова Ильи, арестованного 28 сентября, ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чем она заключается. Но я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чем имена заключается измена Родине Сачковым Ильей», — следует из текста письма.

Кроме того, Людмила Сачкова отметила, что ее сын — убежденный патриот и глубоко верующий человек. Женщина заверила, что он не мог совершить госизмену.