В Колорадо запретили делать пересадку органов невакцинированным пациентам

Крупная сеть клиник UCHealth в штате Колорадо начала отказывать в пересадке органов пациентам, не прошедшим вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщает газета Washington Post, со ссылкой на местного представителя Республиканской партии США Тима Гайтнера.



Он заявил, что его знакомой, которая не привилась от коронавируса, было напрямую отказано в трансплантации почки в одной из больниц штата. Гайтнер также представил письмо, поступившие из больницы, для подтверждения своих слов. Политик назвал решение медицинского центра «отвратительным и дискриминирующим».

UCHealth denies life saving treatment - kidney transplant - to El Paso County resident. See my FB live post @timgeitnercolorado pic.twitter.com/Z2r8D2VY4m — Tim Geitner (@tgeitner) October 5, 2021

Представители компании UCHealth не стали комментировать резонансную ситуацию, сославшись на местное законодательство, однако отметили, что полный комплекс прививок является обязательным требованием для трансплантации органов «почти во всех ситуациях», так как риск «неблагоприятного исхода» при подобных операциях — 20-30%.

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«Врачи обязаны учитывать краткосрочные и долгосрочные риски для здоровья пациентов, когда они принимают решение о составлении рекомендации для трансплантации органа», — заявили в UCHealth.

Журналисты The Washington Post отметили, что отказ может быть мотивирован высокой вероятностью смертельного исхода при пересадке внутренних органов зараженным.

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