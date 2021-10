В Колорадо запретили делать пересадку органов невакцинированным пациентам

Крупная сеть клиник UCHealth в штате Колорадо начала отказывать в пересадке органов пациентам, не прошедшим вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщает газета Washington Post, со ссылкой на местного представителя Республиканской партии США Тима Гайтнера.



Он заявил, что его знакомой, которая не привилась от коронавируса, было напрямую отказано в трансплантации почки в одной из больниц штата. Гайтнер также представил письмо, поступившие из больницы, для подтверждения своих слов. Политик назвал решение медицинского центра «отвратительным и дискриминирующим».

UCHealth denies life saving treatment - kidney transplant - to El Paso County resident. See my FB live post @timgeitnercolorado pic.twitter.com/Z2r8D2VY4m