Путин: Россия превысит контрактные обязательства по прокачке газа через Украину

Россия превысит собственные обязательства по поставкам газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на совещании по вопросам энергетики, глава государства отметил, что Москва видит спекуляции на тему газотранспорта через Украину. При этом сейчас Россия поставляет через страну 40 млрд кубометров газа в год, передает телеканал «360».

«Можно с уверенностью сказать, что Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины», — подчеркнул российский президент.

Кроме того, Путин заявил, что Россия готова к работе по стабилизации мирового рынка энергетики. Он подчеркнул, что этот процесс должен строиться на коммерческой основе. Российский лидер также отметил необходимость учитывать интересы всех участников энергетического рынка.