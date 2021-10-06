Президент России заявил о недопустимости суеты на глобальном энергетическом рынке

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости «суеты и шараханий» на мировом энергетическом рынке. Глава государства выступил с такими словами на совещании.

Российский лидер подчеркнул, что европейские партнеры допустили ошибки в политике краткосрочных газовых контрактов.

«Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года. Спрос на энергоносители увеличивается. Соответственно и цены идут вверх. Как известно глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий», — отметил президент.

Глава государства добавил, что инвестиционные планы носят долгосрочный характер. Резкие и необдуманные действия могут привести к серьезным дисбалансам, констатировал Путин. По его словам, такая ситуация уже наблюдается на европейском рынке.

Ранее цены на газ в Европе вновь поставили рекорд, превысив 1700 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.