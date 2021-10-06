В Кремле не знают о ситуации с заявлением «Солдатских матерей Петербурга»

Представитель Кремля Дмитрий Песков не знает о заявлении организации «Солдатские матери Петербурга» о том, что она не сможет помогать военным из-за приказа ФСБ об иноагентах.

Пресс-секретарь президента РФ посоветовал представителям организации обращаться непосредственно в Федеральную службу безопасности (ФСБ), чтобы прояснить вопрос.

«Не знаю о заявлении комитета "Солдатских матерей". Это не связано с практикой. Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой», — сообщил Песков журналистам.

Стоит отметить, что на прошлой неделе на портале правовой информации появился подписанный руководителем ФСБ Александром Бортниковым приказ. Он утверждает перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, которые могут быть использованы против безопасности России.