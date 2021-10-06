Глава ФЗНЦ Шугалей снова отправился в Афганистан для помощи российским журналистам

Российский социолог Максим Шугалей поможет вывезти из Афганистана российских журналистов, которые из-за нестабильной работы аэропорта в Кабуле не могут покинуть страну.

Шугалей прибыл в афганскую столицу, чтобы открыть там представительство Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), передает Федеральное агентство новостей. Визит был запланирован некоторое время назад, но откладывался из-за нестабильной работы кабульского аэропорта. По этой же причине Афганистан уже более месяца не могут покинуть представители российских СМИ, в том числе специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский, у которого в командировке сильно ухудшилось здоровье.

«Опять лечу в Кабул, у меня там остались переводчик и журналист. Необходимо их вывезти, потому что, к сожалению, журналист, он болен, ему необходимо попасть в страну, поэтому сейчас вылетаю туда», — рассказал Шугалей.

Социолог выразил надежду на то, что все проблемные вопросы удастся решить оперативно и поездка будет кратковременной. Шугалей отметил, что хочет ускорить процесс открытия филиала ФЗНЦ в Кабуле. Для этого ему предстоит осмотреть новые помещения для офиса, а также провести ряд важных встреч. При этом он подчеркнул, что важнейшей задачей все-таки является возвращение соотечественников домой.

«Ребята молодцы, они работали для нас, для нашей России, давали нам новости из страны, где было довольно-таки тяжело. Надеюсь, что они скоро вернутся», — заявил ученый.

Недавно в The Wall Street Journal вышел обширный материал, посвященный работе Шугалея. Журналисты оценили в том числе и исследования, проведенные социологом в Афганистане во время предыдущего визита.