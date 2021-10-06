Глава МИД РФ сделал замечание журналисту из-за громкого разговора на пресс-конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к журналистам, участвовавшим в пресс-конференции.

Глава ведомства проводил брифинг по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Один из иранских журналистов стал записывать комментарий на камеру в то время, когда выступал Лавров. Российский министр решил сделать замечание и обратил внимание, что поведение представителя СМИ является неприемлемым.

«Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом», — обратился Лавров к присутствующим в зале журналистам.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом. Стороны обсудили вопросы взаимодействия РФ с организацией и продолжение работы по универсализации договора в целях обеспечения международной безопасности, передает телеканал «360».