Шеф-повар Емельяненко предложил альтернативу Bounty на фоне дефицита кокосов

Альтернативу батончикам Bounty, которые могут исчезнуть из продажи из-за дефицита кокосов, предложил шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко.

Если шоколадные батончики Bounty исчезнут из продажи в связи с дефицитом кокосов, их можно будет заменить на жмых фундука или миндаля, рассказал Емельяненко в беседе с NEWS.ru. В составе орехового жмыха, как и в кокосовой стружке, содержится клетчатка. В связи с этим, продукты являются взаимозаменяемыми.

«Жмых — клетчатка, которая остается от орехов — прекрасно прималывается. Он, конечно, по органолептике будет не совсем такой, как кокос, но похож», — рассказал Емельяненко.

При этом жмых не преобразовывается в комки после перемалывания, так как в нет отсутствует жир. Кроме того, продукт является очень полезным для здоровья. По словам шеф-повара, еще одной заменой являются сушеные бананы. Для этого их следует мелко нарубить, добавил Емельяненко.