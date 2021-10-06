Руководство ООН игнорирует заявления властей Эфиопии о преступлениях боевиков

Руководство Организации Объединенных Наций продолжает игнорировать многочисленные обращения властей Эфиопии о преступлениях боевиков в стране.

США призвали Совет Безопасности ООН инициировать обсуждение вопроса о депортации сотрудников международной организации из Эфиопии. МИД африканской страны опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что выдворенные работники ООН были уличены во многократных нарушениях, однако Вашингтон все равно хочет отдельного разбирательства, передает ФАН.

В это же время США полностью игнорируют тему гуманитарного кризиса в африканской стране. Запад вместо того, чтобы работать над восстановлением каналов поставок продовольствия и медикаментов, пытается оправдать сотрудников ООН, обвиняемых в помощи боевикам.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выступил с заявлением, что необходимо найти мирное решение сложившейся проблемы. Недоверие между эфиопским властями и Организацией Объединенных Наций может спровоцировать прецеденты в других государствах, полагает он.

При этом Совбез так и не планирует начинать обсуждение темы преступлений в Эфиопии. Власти страны неоднократно заявляли о бесчинствах боевиков и сепаратистов, но руководство ООН по-прежнему не уделяет внимания этому вопросу.