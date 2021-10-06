Аллергия оказалась связана с психическими расстройствами

Взаимосвязь между аллергией и психическими расстройствами, которые ее сопровождают, обнаружили исследователи из Бристольского и Эдинбургского университетов.

Специалисты провели научную работу, направленную на идентификацию генетических вариантов, определяющих разные виды аллергии. После этого ученые проанализировали взаимосвязь с возможными психическими патологиями.

Исследователям удалось обнаружить доказательства наблюдательной ассоциации между тревожностью, депрессивным и биполярным расстройствами, невротизмом и фенотипом аллергических реакций. Также связь смогли установить между фенотипами психического здоровья и атопическим дерматитом, астмой и сенной лихорадкой. Ученые продолжают собирать доказательную базу, сообщает РИА Новости.