Экономист Мильчакова спрогнозировала активный рост акций «Башнефти» в течение года

Нефтекомпания «Башнефть» характеризуется сейчас высокой ценовой привлекательностью для вложений.

Стоимость черного золота на рынке стремительно растет, что положительно сказывается на финансовом положении нефтяных корпораций. Данный тренд не обошел стороной и российскую «Башнефть», о чем пишет ФАН.

Специалисты «Финам» считают, что лучше всего начинать приобретать сейчас обычные и привилегированные бумаги «Башнефти», которые в настоящее время находятся на минимумах, но обещают вырасти в дальнейшем. Предполагается, что акции прибавят по 16,4% и 28,3% через год и достигнут уровня в 1410 рублей за обыкновенную и 1699 рублей за привилегированную бумагу.

По прогнозу топ-менеджера в области финансовых коммуникаций и КСО (корпоративной социальной ответственности) Андрея Лободы, при благоприятном раскладе акция подорожает к концу декабря до 1725 рублей. Создатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров видит в корпорации большой потенциал, который она будет отыгрывать после некоторых потерь во время исполнения сделки по ОПЕК+.

Через год стандартная акция «Башнефти» достигнет 2500 рублей, убеждена заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Она отметила, что выручка предприятия увеличилась на 23%, до 357,3 млрд рублей в годовом соотношении, а чистая прибыль вышла на 27,6 млрд рублей. Аналитик указывает на постоянное улучшение операционных результатов концерна.