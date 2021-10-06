Лавров заявил, что производство «Спутника V» будет налажено в Иране

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Тегеран договорились о скором запуске производства вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.

По словам главы МИДа, Москва и Тегиран договорились принять меры для ускорения процесса доставки в исламскую республику российских вакцин против коронавирусной инфекции «Спутник V». Страны также рассмотрели возможность скорейшей организации производства этого препарата на территории Ирана, сообщил Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Абдоллахияном.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная комбинированная векторная вакцина против коронавирусной инфекции, состоящая из двух доз. Она одобрена в 70 странах с общим населением 4 млрд человек. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.