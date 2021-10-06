Жена Саакашвили удивилась новости о любовнице мужа из Верховной рады

Жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс прокомментировала его признание в любви к другой женщине.

Ранее Саакашвили опубликовал обращение вместе со своей любовницей, депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. В ролике они говорят, что начинают новую жизнь и создают новую семью. Новость стала неожиданностью не только для подписчиков Саакашвили, но и для его официальной жены Сандры Руловс. Бывшая первая леди Грузии рассказала, с чем ей пришлось столкнуться после внезапного признания официального супруга.

«Многие сбитые с толку друзья и соратники спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео было для меня неожиданным, а форма — совершенно неприемлемой», — призналась она в Facebook.

Жена экс-президента Грузии добавила, что сохраняет спокойствие и поддерживает мужа, надеясь, что оба «выйдут победителями из этой битвы». Также она назвала Саакашили «политическим заключенным» и призвала освободить его из тюрьмы.

Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 1 октября, где его сразу же арестовали. На родине он является фигурантом уголовных дел, по ряду которых уже вынесены решения. Саакашвили заочно приговорили к 9 годам колонии, когда он находился на Украине.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал революционные попытки Саакашвили. По его словам, экс-президент не подумал о последствиях, передает телеканал «360».