Премьер Венгрии причиной газового кризиса считает ошибочные решения Еврокомиссии

Сложившийся в Европе газовый кризис является следствием ошибочных решений Еврокомиссии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом ЕС- Западные Балканы.

«Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен — это ошибки Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые «зеленые» нормы, иначе все будут страдать», — уверен глава венгерского правительства.

Стоимость газа в Европе установила новый рекорд, превысив 1700 долларов за тысячу кубометров. Эксперты видят причины ситуации в нехватке сжиженного природного газа и небольших запасах голубого топлива в подземных газохранилищах.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Франция, Испания, Греция, Чехия и Румыния потребовали от Брюсселя разработать шаги по «немедленному реагированию на резкие скачки цен» на газ.